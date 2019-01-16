Житель Москвы заявил о пропаже жены после продажи квартиры

Мужчина в Москве заявил в полицию о пропаже своей гражданской жены сразу после снятия с депозитного счета в банке почти 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По словам заявителя, во вторник он привез свою гражданскую жену в банк на Новой Басманной улице, чтобы она сняла с депозита 5,8 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры. Дальше события развивались как в детективном романе. В банке сообщили о необходимости подождать в очереди около двух часов, и мужчина с детьми вернулся домой.

Когда заявитель около двух часов дня приехал обратно к банку, жена прислала смс, что зашла в хранилище. Затем поступило еще одно сообщение в 14.30 о том, что женщина получила денежные средства. Оставалось подписать бумаги. Но после этого она на связь не выходила.

По словам мужчины, не найдя супругу в отделении банка и прождав до полшестого вечера он с детьми уехал домой и обратился в полицию. По данному факту началась проверка.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение женщины установлено, она доставлена в следственный отдел для допроса.

По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении женщины не совершалось. Предполагается, что причиной инцидента мог послужить конфликт между женщиной и ее гражданским мужем, который и заявил о ее "пропаже".

Фото: lenta.ru

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