Вторичный рынок жилья в Подмосковье сократился за полгода в полтора раза

За последние полгода в городах ближнего Подмосковья объем предложения сократился на 46% по сравнению с концом второго квартала 2018 года, говорится в исследовании компании "Азбука Жилья". Примерно настолько же сократился объем предложения и по всей области.

В ближайшем Подмосковье насчитывается 12 основных городов, входящих в 10-ти километровую зону от МКАД. Объем предложения в этих городах на вторичном жилом рынке на конец 2018 года насчитывает 4,6 тысячи квартир или 288,9 тысяч квадратных метров в суммарной площади квартир.

Топ-5 городов с наибольшим количеством выставленных на продажу квартир остается неизменной: Балашиха, Люберцы, Мытищи, Красногорск и Химки. По итогам второго полугодия 2018 года Люберцы, и Химки поменялись в списке местами. Наибольшее снижение объема предложения отмечено в таких городах, как Долгопрудный (71%), Химки (61%) и Видное (53%).

По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, показатели стоимости жилой недвижимости на вторичном рынке, наоборот, росли практически во всех городах. Рост средней стоимости 1 квадратного метра по итогам второго полугодия отмечен в 11 городах из 12. Только в г. Котельники стоимость осталась на прежнем уровне.

"Наибольший рост отмечен в г. Видное (на 13%), в г. Долгопрудный (на 9%) и в г. Королев (на 8%). Стоит отметить, что подобных темпов роста вторичный рынок не видел уже более 3 лет", — отметил Владимир Каширцев.

Пятерка наиболее "дорогих" подмосковных городов осталась в основном без изменений за единственным исключением. Вместо Котельников теперь в нее входит г. Долгопрудный.

Самая низкая стоимость жилья на вторичном рынке, по-прежнему, остается в Балашихе. Средняя стоимость 1 квадратного метра на местном рынке составляет 89,1 тысяч рублей.

Фото: lenta. ru

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