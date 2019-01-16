Минимальная арендная ставка столичной квартиры составила в январе 22 тысячи рублей, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные компании "Инком-Недвижимость".
Аналитики отмечают, что за такую сумму можно снять бюджетную однокомнатную квартиру в районе Южное Бутово. Отмечается, что минимальная арендная ставка увеличилась по сравнению с показателями прошлого года на 2 тысячи рублей.
Самая дешевая арендная "однушка" расположена в новом 14-этажном доме в транспортной доступности от метро "Бульвар Дмитрия Донского". Общая площадь квартиры составляет 40 кв.м. В ней есть гардеробная и застекленная лоджия.
На втором месте стоит однокомнатная квартира стоимостью аренды 23 тыс. рублей в месяц. Квартира находится в 10 минутах транспортом от станции метро "Славянский бульвар" в Западном административном округе. Общая площадь арендного жилья составляет 35 кв.м.
Почетное третье место занимает однокомнатная квартира за 24 тыс. рублей в месяц. Она находится рядом со станцией метро "Царицыно". Ее общая площадь составляет 39 кв.м.
Фото: cian. ru
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