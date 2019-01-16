Инвесторы уходят в регионы﻿

Высокая волатильность рубля на фоне новых санкций в отношении России отпугнула инвесторов рынка коммерческой недвижимости. Объем их вложений за год сократился почти на 40%, достигнув рекордно низкого уровня, пишет "Коммерсант".

Но уже в этом году ситуация может измениться. На фоне низкой базы и переноса нескольких крупных сделок эксперты ждут роста показателя на 25%. Наиболее востребованными у инвесторов становятся Санкт-Петербург и региональные рынки. Доля Москвы в общей структуре вложений за год сократилась на 12%

Общий объем инвестиционных сделок на российском рынке коммерческой недвижимости по итогам 2018 года составил $2,8 млрд, сократившись на 39% относительно уровня 2017 года ($4,7 млрд).

По данным экспертов, показатель четвертого квартала прошлого года — $966 млн — оказался вдвое ниже, чем за аналогичный период 2017 года.

По мнению аналитиков, основной причиной резкого снижения инвестиционной активности стала высокая волатильность рубля на фоне санкций против России. Помимо этого, на рынке не хватает активов для покупки.

Также в общей структуре инвестиций возросла доля иностранных игроков. В 2018 году она достигла 43%, оказавшись максимальной за последние десять лет и превысив показатель 2017 года почти в два с половиной раза (18%).

Фото: expert.ru

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