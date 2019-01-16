Робби Уильямс судится с Джимми Пейджом из-за ремонта особняка в Лондоне﻿

44-летний английский певец и актер Робби Уильямс уже давно досаждает своему старшему коллеге — почтенному 75-летнему гитаристу, продюсеру, видному оккультисту и лидеру группы Led Zeppelin Джимми Пейджу, пишет "Российская газета".
Еще в конце прошлого года казалось, что многолетний летний конфликт поп-певца и его ближайшего соседа, рок-гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа, исчерпан. Уильямс пообещал, что будет делать ремонт своего дома максимально деликатно, а музыку включать не слишком громко, чтобы старинный особняк соседа не пострадал из-за нежелательных вибраций.
Напомним, в 2013 году Робби Уильямс приобрел за 26 миллионов долларов 46-комнатный викторианский особняк в Лондоне и тут же затеял ремонт, в том числе он решил построить подземный бассейн. Но работы пришлось отложить на долгие пять лет. Ровно столько уже длится судебное разбирательство артиста с его соседом, гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем, который, узнав о планах Робби, подал на певца в суд.
По словам Пейджа, строительство бассейна приведет к вибрациям и возможным структурным повреждениям его старинного особняка, в 1949 году внесенного в список памятников архитектуры. Пейдж даже не включает дома громкую музыку, чтобы не нанести вред древним витражам.
В заявлении говорится, что Уильямс специально включает на максимальную громкость рок 70-х, в частности, Black Sabbath, когда видит, что Джимми Пейдж выходит во двор своего дома. При этом музыкант прекрасно знает, как сильно это раздражает его соседа.
Фото: ru. hellomagazine. com
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