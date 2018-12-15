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Снос исторического здания на Большой Никитской пока не подтвердился﻿﻿

Недвижимость

Решение Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы не предполагает снос здания на Большой Никитской улице, пишет "Коммерсант". В Москомстройинвесте заявили, что фактически оно не является историческим наследием, вопреки мнению представителей архитектурного сообщества.

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Ранее обсуждался вопрос о перестройке здания в жилой комплекс. Речь идет о старинном доме, который был построен в 1830 году купцом Булошниковым. Третий этаж и удлинение здание получило в 1886 году, после чего остался в почти неизменном виде. В советское время там находились продуктовые магазины. Последним большим арендатором был Королевский банк Шотландии, который прекратил деятельность в России в 2015 году. 

13 декабря депутат Пресненского района Елена Ткач в социальных сетях опубликовала материалы заседания ГКЗ, где было принято решение снести дом по адресу Большая Никитская, 17, стр. 1. Согласно материалам, на этом месте хотят построить 9-этажный дом с высотой до 32 метров. Осталось только пройти этап публичных слушаний.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, проекта "не существует". Есть только параметры для возможных действий, но нет ничего утвержденного и предложенного к обсуждению. Как следует из материалов "Портала открытых данных Москвы", дом по адресу Большая Никитская, вл. 17, стр. 1 не относится к объектам культурного наследия.

В Москомстройинвесте заявили, что утвержденного проекта перестройки здания нет и нельзя говорить с определенностью, как оно будет меняться.

По мнению архитектурного сообщества Москвы, улица Большая Никитская на отрезке внутри Бульварного кольца — одна из немногих практически полностью сохранившихся улиц. Она входит в заповедную зону Поварская — Большая Никитская.

Фото: moskvichmag.ru

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