СМИ обнаружили у семьи главы "Внешэкономбанка" Игоря Шувалова виллу в Дубае стоимостью около $8 млн, сообщает "Новая газета", ссылаясь на данные закрытого реестра недвижимости эмирата, которые в свою очередь передала OCCRP американская некоммерческая организация C4ADS.
По предоставленным данным, вилла с отдельным пляжем и бассейном расположена на одном из "листьев" Пальмы Джумейра. Ее площадь составляет порядка 650 кв.м.
По соседству расположены дома шейха Ахмеда бен Саида Аль Мактума, сына президента Азербайджана Гейдара Алиева и российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, фигурант дела о коррупции в Монако.
Как пишет издание, формально вилла принадлежит британской компании Regional Property Developments Ltd. Ей владеет дочь Шувалова Мария.
OCCRP подчеркивает, что никаких предположений о правонарушениях со стороны семьи Шуваловых не имеется.
Напомним, Игорь Шувалов занимал пост первого вице-премьера в российском правительстве с 2008 года. В мае этого года он стал главой "Внешэкономбанка".
Фото: bor-odin/livejournal.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Игорь Шувалов устроит в ВЭБе прорыв
|Шувалов: правительство сократит и упростит законы по криптовалюте
|Шувалов: "цифра" как инструмент для улучшения качества экономики
Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.
Россияне определились с главным виновником своих бед. Им стал президент Владимир Путин.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.
Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.