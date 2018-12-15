Виллу в Дубае за $8 млн нашли у бывшего вице-премьера Шувалова﻿

СМИ обнаружили у семьи главы "Внешэкономбанка" Игоря Шувалова виллу в Дубае стоимостью около $8 млн, сообщает "Новая газета", ссылаясь на данные закрытого реестра недвижимости эмирата, которые в свою очередь передала OCCRP американская некоммерческая организация C4ADS.

По предоставленным данным, вилла с отдельным пляжем и бассейном расположена на одном из "листьев" Пальмы Джумейра. Ее площадь составляет порядка 650 кв.м.

По соседству расположены дома шейха Ахмеда бен Саида Аль Мактума, сына президента Азербайджана Гейдара Алиева и российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, фигурант дела о коррупции в Монако.

Как пишет издание, формально вилла принадлежит британской компании Regional Property Developments Ltd. Ей владеет дочь Шувалова Мария.

OCCRP подчеркивает, что никаких предположений о правонарушениях со стороны семьи Шуваловых не имеется.

Напомним, Игорь Шувалов занимал пост первого вице-премьера в российском правительстве с 2008 года. В мае этого года он стал главой "Внешэкономбанка".

Фото: bor-odin/livejournal.com

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