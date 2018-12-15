Ставки по ипотеке могут вырасти вслед за повышением ключевой ставки ЦБ уже в январе следующего года, информирует "Интерфакс». Накануне Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25%, до 7,75% годовых.
Это второе повышение в этом году. По аналогии с прошлым разом девелоперы прогнозируют последующий рост ставок по банковским ипотечным кредитам.
По мнению главного аналитика банка "ДельтаКредит" Натальи Ващелюк, в связи с этим в ближайшие месяцы следует ожидать соответствующего повышения процентных ставок по ипотеке.
Коммерческий директор ГК "Основа" Игорь Сибренков, считает, что рост ставок по ипотеке ожидается уже в январе следующего года.
Ипотечные ставки могут возрасти как пропорционально повышению Центробанка - на 0,25%, так и с коэффициентом х 2 - на 0,5%. Ставка по ипотеке на рынке новостроек к концу января может выйти на средний уровень 10%". Сейчас - около 9,5%.
По прогнозам экспертов, в дальнейшем при снижении инфляционных рисков и переходу к смягчению денежно-кредитной политики рынок ипотеки будет расти в среднем на 10% в год.
Фото: 53news.ru
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