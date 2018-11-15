Более 100 жилых комплексов номинированы на Move Realty Awards 2019﻿

Продолжается прием заявок на 5-ю юбилейную премию в сфере недвижимости Move Realty Awards 2019. На настоящее время номинированы уже более 100 жилых комплексов Москвы и Санкт-Петербурга, агентств недвижимости и рекламных агентств. Напоминаем, что до окончания приема заявок остался всего месяц. Заявки и анкеты принимаются до 10 декабря включительно. Подать заявку можно на сайте: http://moverealtyawards.ru/request.

Move Realty Awards — одна из крупнейших профессиональных премий в сфере недвижимости, которая призвана определить надежных застройщиков и комфортные для проживания объекты недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга среди жилых комплексов стандарт, бизнес, комфорт и премиум-класса сроком сдачи с 2018 по 2020 годы.

Номинации традиционно разделены не только по классу жилья, но и по территориальному расположению. К участию приглашаются девелоперы, застройщики, а также агентства недвижимости и рекламные агентства.

Move Realty Awards проводится в новом для рынка премий в сфере недвижимости формате. Гостей и участников ждет торжественная и при этом неформальная обстановка, VIP-зона и вечеринка с фуршетом, нетворкинг и атмосфера настоящего праздника с необычными сюрпризами от организаторов.

В прошлом году в премии участвовало более 100 компаний, а церемония награждения собрала около 1000 гостей — профессионалов рынка недвижимости. 5-я юбилейная премия обещает стать еще более масштабной!

Учредитель премии: Ведущий федеральный портал о недвижимости Move. ru. При поддержке: Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) и Ассоциации инвесторов Москвы.

Информационные партнеры: информационный портал "Вести.Недвижимость", программа "Честный дом" на радио Mediametrics, медиахолдинг "Правда.Ру", "Интерфакс-Недвижимость", телеканал "ПРО БИЗНЕС", "Мир Квартир", Restate. ru, "Новострой-М", "Индикаторы рынка недвижимости", Всеновостройки. ру, NSP. ru, BSN. ru, KVARTIRAvMOSKVE. ru, KVARTIRAzaMKAD. ru, Domex. ru, Novostroyki. org, Tatre. ru, "Разумная недвижимость", "НовостройСити", НайдиКвартиру. ру, Zemer. ru, "Дайджест Недвижимости", TutRealty. ru, "Строительный эксперт", "Строительная газета", "Строительная орбита", DOM& podium.

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