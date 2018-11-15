Ипотека с низким первым взносом должна остаться доступной — Греф﻿

Банк России может разрешить Сбербанку, как крупнейшему банку страны с госучастием, самому определять коэффициенты рисков по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20% от стоимости жилья), сообщает портал ЕРЗ. Об этом уже ведутся переговоры.

Банк России разрабатывает отдельный нормативный акт для применения регуляторных надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с низким первым взносом. Документ адресован банкам, рассчитывающим кредитные риски на основе внутренних рейтингов. В настоящее время право на такую оценку рисков имеет только СБ.

Как отмечают эксперты, в банковской практике под ипотечные кредиты принято закладывать денежные резервы на случай дефолта заемщиков. Смысл этих правил сводится к следующему: чем менее обеспечен кредит со стороны заемщика залогом или суммой первоначального взноса, тем он считается более рискованным и склонным к невыплате.

Подобные кредиты по сравнению с обеспеченными выдаются под большую процентную ставку. Под них банк-кредитор обязан сформировать сравнительно больший резерв.

С помощью системы коэффициентов кредитные риски и необходимые значения резервов определяются регулятором — Центральным Банком.

Как сообщалось ранее, в начале октября Совет директоров Банка России решил повысить с 1 января 2019 года коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом со 150 до 200%.

Сбербанк, в свою очередь, хотел бы избежать для себя такого повышения. Ведь иначе ему придется увеличивать ставку по ипотеке или вовсе избавляться от продукта в виде кредита с низким первоначальным взносом. А это означает потерю привлекательности в глазах массового заемщика и отток миллионов потенциальных клиентов.

По свидетельству главы Сбербанка Германа Грефа, основными потребителями ипотеки с минимальным первоначальным взносом являются молодые люди. Они нисколько не опаснее других с точки зрения возможного невозврата кредита. А в ряде случаев даже более дисциплинированная.

Фото: dp.ru

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