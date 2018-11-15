Мосгоруд утвердил арест вице-премьера Крыма﻿

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, курирующий дорожное строительство и проекты в рамках федеральных целевых программ развития полуострова (ФЦП), оказался за решеткой. Он обвиняется в получении взятки в 5 млн рублей.

В решении Мосгорсуда говорится, что постановление Басманного суда Москвы от 18 октября, которым в отношении Нахлупина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остается без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Как писала ранее "Правда.Ру", после ареста заместителя главы РК в середине октября в его ведомствах прошли обыски и выемка документов. Следственные действия начались в Государственных комитетах дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, Службе автомобильных дорог, а также "Крымэнерго" и "Крымгазсети".

Уголовное дело в отношении вице-премьера заведено по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, что правительство России продлило федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года. Финансирование полуострова было увеличено на 40 миллиардов рублей.

Фото: zn.ua

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