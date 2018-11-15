В структуре спроса на столичное жилье произошли изменения. Значительно возросла доля молодых покупателей. К такому выводу в ходе исследования пришли аналитики компании Est-a-Tet. Исследование рынка новостроек показало, что основная часть покупателей первичного жилья в столичном мегаполисе находится в возрасте 30 лет — больше половины,
Доля мужчин составила 57,8%, женщин — 42,2%. В старшей возрастной группе доля мужчин снижается до 47%. В зависимости от возрастной группы брачный статус покупателей диаметрально противоположный. Наиболее наглядные данные у мужчин: в возрасте до 35 лет — 42% покупателей мужчин — холостые, (36% женщин — незамужние). После 35 лет доля женатых мужчин составляет 82,4%, а доля замужних женщин вырастает до 56,4%.
Среди региональных покупателей недвижимости столицы доля женщин снижается (с 36% до 26,3%). У мужчин распределение покупателей по месту регистрации с возрастом практически не меняется.
Женщины предпочитают покупать двухкомнатные квартиры вместо студий и "однушек" (37,8% против 26,2%). У мужчин с возрастом происходит незначительное снижение спроса по всем типам. Кроме трехкомнатных — их доля, напротив, увеличивается до 19,4%.
Также с возрастом покупателя ощутимо снижается доля ипотечных сделок вне зависимости от половой принадлежности. До 35 лет она составляет 58,2%, в более старшей возрастной группе — 43,2%.
По словам руководителя отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet Натальи Бланковой, вне зависимости от возраста, главной целью покупки у клиентов остается приобретение квартиры для собственного проживания, в дальнейшем около 17% покупателей выбирают недвижимость для своих детей.
Среди молодежи в основном преобладают специалисты — 52,6% женщин и 43,3% мужчин. С возрастом существенно увеличивается доля предпринимателей среди мужчин — с 15,8% до 35,7%.
Фото:aif.ru
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