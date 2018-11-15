Новые развлекательные пространства для всей семьи открылись в ЦДМ на Лубянке ﻿

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" предлагает новые форматы семейного отдыха. Недавно здесь открылись три развлекательных пространства общей площадью около 600 кв.м. Это студия растяжки TOPSTRETCHING ® с групповыми, индивидуальными занятиями и специальными программами для будущих мам и детей от 3-х лет, тир с гелевыми шариками HiBro и обновленный кинотеатр для всей семьи Zыркус.

Студия динамической растяжки TOPSTRETCHING ® , расположенная на 4 этаже, включает в себя пять просторных залов, оборудованных для занятий на воздушных полотнах и тренировок TRX. Площадь студии с высокими потолками, арочными окнами и видом на центр Москвы составляет 350 кв.м. Занятия ведутся по трем направлениям.

Поклонникам нового модного вида воздушной гимнастики предлагается авторское направление Aerostraching. Занятия в этой студии развивают гибкость, укрепляют суставы, расслабляют мышцы и снимают напряжение.

В Школе шпагата доступны уроки интенсивной растяжки для восстановления мышц. Многофункциональное силовое направление TRX улучшает гибкость, выносливость, укрепляет связки, прорабатывает все группы мышц и помогает сформировать красивое, подтянутое тело.

По словам старшего вице-президента "Галс-Девелопмент" Леонида Капрова, "Центральный Детский Магазин на Лубянке" представляет широкий спектр современных развлечений. Это направление предполагается усилить в преддверии новогодних каникул. Общая площадь развлекательных пространств сегодня составляет около 30% от всего предложения детского магазина.

"Набор активностей, представленный в ЦДМ, позволяет провести время с пользой в формате семейного досуга, молодежного отдыха и здорового образа жизни", - подчеркнул Леонид Капров.

Кинотеатр Zыркус открылся в новой локации на 4 этаже детского магазина со стороны малого атриума и Лубянской площади. Площадь кинотеатра составляет 170 кв.м. В сферическом кинотеатре с обзором 360 градусов объемное изображение в формате 2D и 3D проецируется на внутренний 7-метровый купол. Каждый зритель сможет окунуться в глубины вселенной за просмотром интерактивных мультфильмов "Тайны Деревьев. Удивительные приключения Долорес и Майка" и "Крылатые Монстры".

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" сегодня — это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. В ЦДМ на Лубянке представлено более 10 развлекательных зон, таких как детский город профессий "Кидбург", киберспортивная арена Winstrike, парк виртуальных развлечений ARena Space, галерея иллюзий EYEBIRINT ("Айбиринт"), детский центр научных открытий, лаборатория "Иннопарк", смотровая площадка и многое другое.

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