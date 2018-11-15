Цены на жилье в ближнем и дальнем Подмосковье отличаются вдвое﻿

По итогам октября средняя удельная цена предложения на вторичном рынке Подмосковья по поясам удаленности составила в ближнем Подмосковье — 99,545 тыс. руб./кв.м, в среднем Подмосковье — 69,524 тыс. руб./кв.м, в дальнее Подмосковье — 51,142 тыс. руб./кв.м, говорится в исследовании компании"МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

С начала года в ближнем Подмосковье наибольший прирост цены отмечен на восточном (+5,7%) и западном (+5,2%) направлении. Цены на вторичном рынке квартир в ближнем Подмосковье южного и северного направлений увеличились в меньшей степени: на 2% и 2,6%.

В Среднем Подмосковье с начала года цены предложения выросли только на западном направлении (+1,6%). Отрицательную динамику с начала года демонстрируют цены в среднем и дальнем поясе Московской области на северном направлении:минус 1,8% и 3,6%.

В дальнем Подмосковье прирост цены предложения с начала года отмечен лишь на наиболее доступном по цене юго-восточном направлении: плюс 2,5%.

По мнению экспертов, наблюдаемый сейчас рост спроса, который начался в августе, вызван во многом ситуацией с курсом рубля. Граждане переводят свои денежные средства с банковских депозитов в недвижимость. Также на ситуацию повлияло увеличение ипотечных ставок, который подстегнул сомневающихся покупателей.

Фото:iastr.ru

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