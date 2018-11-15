Ремонт студий в новостройках Петербурга обойдется в 70 тыс. рублей

Средняя стоимость ремонта эконом-класса в квартире площадью в 30,5 квадратных метра и высотой потолка на уровне 2,6 метра составляет около 70 тысяч рублей без учета строительных материалов, сообщает компания "ЮТТА". При этом средняя стоимость за 1 квадратный метр составляет около 2,2 тысяч рублей.

Спрос на квартиры-студии на первичном рынке недвижимости в Петербурге и в Ленобласти очень высок. Такие лоты чаще всего приобретают небогатые люди и семьи, для которых эта недвижимость является первым жильем. Многие из них, стремясь сэкономить, приобретают недвижимость в формате "черновой отделки".

Наиболее популярными видами ремонтных работ в квартирах с черновой отделкой являются комплексный электромонтаж, укладка напольных покрытий, оклейка стен обоями, облицовка стен и пола плиткой, установка сантехники и разводка труб. Помимо этого, для квартир-студий также является востребованными услуги по возведению перегородок в квартире для разделения жилья на отдельные зоны.

По оценкам экспертов, доля экономного ремонта в квартирах-студиях составляет около 50%. Отделка класса "стандарт" заказывается владельцами компактных квартиры в 30% случаев. Ремонт "комфорт" и "элит" уровней заказывается в 15% и 5% случаев соответственно.

По словам директора по маркетингу ремонтно-строительной компании "ЮТТА" Владимира Дунина, стоимость полной отделки эконом-класса при заказе ее у застройщика в среднем повышает стоимость квартиры на 200-300 тысяч рублей.

"При этом переделывать ремонт, который был выполнен в потоковом режиме нужно будет уже через 2-3 года после введения дома в эксплуатацию", — подчеркнул Владимир Дунин.

Фото:emax.ru

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