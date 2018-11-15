Жители дома № 65 по улице Тобольской в Оренбурге вскоре после новоселья стали наблюдать за разрушением нового дома. Несущие конструкции здания дали трещины, в квартирах царит сырость и плесень, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Представители ОНФ направили обращение в администрацию Оренбурга и региональный Минстрой с просьбой принять меры по защите прав граждан и привлечь к ответственности нарушителей.
После того, как в квартирах на верхних этажах были установлены маяки, выяснилось, что динамика у трещин есть. Трехэтажный дом по документам сдали в эксплуатацию в марте 2016 года. Он был возведен на бюджетные средства для переселенцев из аварийных домов. Но по сути получилось, что из одного аварийного жилья переехали в другое.
По данным портала госзакупок, стоимость контракта на возведение домов по Тобольской составила 84 миллиона рублей. Строители использовали специальные присадки к строительным материалам и смесям. Помимо этого, дом №65 на Тобольской и еще два, возведенных рядом, долгое время не отапливались. В конечном счете дома стали давать трещины.
Выяснилось, что трехэтажные дома на улице Тобольской строила компания, в отношении которой уже в 2017 году после прокурорской проверки было заведено уголовное дело. Трещины на доме замазали, но проблему так и не решили.
Между тем, дома на Тобольской находятся на пятилетней гарантии. И люди боятся, что по истечении срока ремонта они останутся проживать, по сути, в аварийном жилье. В настоящее время активисты Народного фронта в Оренбургской области ожидают реакции местных властей для решения проблемы безопасного проживания в этих домах.
Фото:vesti.ru
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