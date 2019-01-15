Названы подмосковные города Подмосковья с рекордно дешевой "вторичкой"

В ближайшем в Московской области городом с самым дешевым вторичным жильем оказалась Балашиха, где средняя стоимость 1 квадратного метра составляет всего 89,1 тыс. рублей, сообщает РБК.

Стоимость однокомнатных квартир в Балашихе начинается от 2,1 млн руб. Двухкомнатную можно приобрести за 3 млн руб.

Второе место занимает Дзержинский со стоимостью 95 тыс. руб. за "квадрат". Однокомнатная квартира здесь обойдется в 2,9 млн руб., двухкомнатная — в 3,7 млн руб. Почетное третье место по бюджетности жилья на вторичном рынке занимает Королев (96,5 тыс. руб. за 1 кв. м). Однушку здесь можно купить за 2,6 млн руб… Двушка стоит за 3,2 млн руб.

Далее идет Видное, где "квадрат" обойдется в 99,7 тыс. руб. Здесь цена двухкомнатных и однокомнатных квартир — 2,8 млн руб. и 4,2 млн руб. соответственно. На пятом месте стоят Котельники (105,6 тыс. руб. за 1 кв. м). Здесь стоимость однокомнатной квартиры начинается от 3,9 млн руб., а двухкомнатной — от 4,4 млн рублей. Самые дорогие вторичные квартиры представлены в Красногорске. В этом подмосковном городе средняя стоимость 1 кв. м составляет 124,3 тыс. руб. Однокомнатные здесь предлагаются за 3,5 млн руб. Цены на двухкомнатные начинаются от 5 млн рублей.

Фото: new-stroyka.ru

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