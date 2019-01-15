Россиянам запретят строить четырехэтажные дачи﻿

Если собственник земельного участка намеревается построить дачу в 4-5 и более надземных этажей, то он не сможет ее впоследствии узаконить, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление генерального директора Московского областного БТИ Александр Беднягин.

Вступившие в силу осенью прошлого года поправки в Градостроительный кодекс четко определили критерии жилого дома на загородных земельных участках.

Согласно новым правилам, дома на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства, не могут быть выше трех этажей или 20 метров.

Жилое строение может состоять из комнат и помещений вспомогательного использования для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. Здание не должно быть предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

По словам Александра Беднягина, Росреестр не зарегистрирует право собственность, если параметры постройки не будут соответствовать этим ограничениям.

Глава МособлБТИ особо подчеркнул, что ограничения касаются как планируемого, так и ведущегося строительства.

Если право собственности на жилой или садовый дом уже зарегистрировано, уже никто не заставит этот дом перестраивать или сносить лишние этажи.

Напомним, что упрощенный порядок регистрации прав собственности на жилые дома, построенные на садовых участках, действует до 1 марта 2019 года. После этого срока снос самовольной постройки и приведение ее в соответствии осуществляется за счет собственника земельного участка.

Фото: ippnou.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Что произойдет с дачами в 2019 году - главное о садово-огородной реформе﻿

Здравствуй, дача: в Подмосковье стартует массовый ремонт дорог

Треть россиян проведет лето на старых дачах