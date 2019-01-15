Глава Дербента Хазри Абакаров подарил двухкомнатную квартиру девятилетнему мальчику, который помогал своей матери убирать улицы города, пишет "Российская газета".
Это событие произошло после того, как мэр города узнал историю дагестанской многодетной семьи, где маленький сын несколько лет помогает своей матери-уборщице Наиде Гашимовой, которая содержит помимо Амира ещё четверых детей. После этого глава Дербента купил им двухкомнатную квартиру. До этого семья ютилась в неблагоустроенном жилье без удобств, где не было отопления и горячей воды. В минувшие выходные мама Амира Наида Гашимова получила ключи от новой двухкомнатной квартиры.
Сообщается, что договор купли-продажи был подписан 11 января. В настоящий момент семья готовится к переезду в новое жилище. Квартира площадью 58 кв. метров расположена в новостройке Дербента на улице Буйнакского. Примечательно, что из окон открывается прекрасный вид на Старый город и крепость Нарын-кала.
Помимо этого, мэр предложил Амиру стать его общественным помощником.
Фото: yaplakal.com
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