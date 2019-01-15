Дом по проекту архитектора фасада Букингемского дворца продается в Британии﻿

Дом викторианской эпохи The Grange, спроектированный сэром Астоном Уэббом, который также работал над главным фасадом Букингемского дворца, продается в Британии, информирует РИА Недвижимость.

Сообщается, что в Великобритании в лондонском пригороде Wimbledon Village за 14 миллионов долларов (11 миллионов фунтов стерлингов) продается дом конца 19-го века, построенный автором фасада Букингемского дворца архитектором сэром Астоном Уэббом.

Уточняется, что The Grange является памятником истории и архитектуры и имеет категорию Grade II. Историческое строение расположилось на 3-х этажах и с 3-х сторон окружено ландшафтными садами. Дом выполнен в стиле раннего георгианского возрождения с использованием сливовой и красной кирпичной кладки.

Жилплощадь особняка составляет приблизительно 6.700 кв. футов (622 кв.м). Дом находится на участке площадью 486 гектаров. Известно, что в особняке 8 спален и 5 ванных комнат. Есть крытый бассейн с тренажерным залом. Нынешние владельцы The Grange жили в этом доме последние 20 лет.

Сообщается, что архитектор дома сэр Астон Уэбб занимал пост президента Королевского Института британских архитекторов, президента Королевской академии. Также он был одним из основателей Лондонского общества. Это общество занималось ключевыми вопросами развития столицы Туманного Альбиона, в том числе его жилого фонда и всей инфраструктуры.

Фото: tonkosty.ru

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