Семьи с детьми получат новые льготы по потеке — Голикова﻿

Кабинет министров в конце прошлого года согласовал новые меры поддержки для семей с детьми, которые приобрели жилье по ипотеке, сообщает "Интерфакс".

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, это касается увеличения льготного периода кредитования и новых субсидии. А также списания части долга по кредиту за счет государства.

По ее словам, в конце декабря, наряду с мерами по Дальнему Востоку, были согласованы дополнительные меры по ипотеке в отношении других семей .

Речь идет о трех мерах. Прежде всего, это увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, или установление льготной процентной ставки на весь период ипотечного кредита. Далее, предполагается выделять субсидии "исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта", отметила она. И третье: единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по договору кредитования, договору займа в размере 10% размера задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тыс. рублей по рождению третьего и последующих детей.

Фото: krassever. ru

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