Долевыми долгостроями признаны более 2 тыс. домов в России

В настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается 2006 проблемных домов, где были задействованы средства граждан, сообщает портал правительства Курганской области.

Такие цифры привел на совещании с главами муниципальных образований Курганской области глава Минстроя Владимир Якушев.

Министр напомнил, что в июле 2018 года в соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве были ужесточены требования к девелоперам. А также введено банковское сопровождение их деятельности.

С 1 июля этого года для девелоперов вводится норма проектного финансирования, исключающая привлечение денег граждан напрямую. Теперь это будет происходить только через эксроу-счета. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Само же строительство будет непосредственно обеспечиваться банковскими кредитами.

Сообщается, что в ходе своего визита в Курганскую область, глава Минстроя анонсировал реализацию федерального проекта «Чистая вода» в Зауралье. Этот проект входит в состав национального проекта «Экология».

Фото: vesty.ru

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