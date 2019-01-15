Долевыми долгостроями признаны более 2 тыс. домов в России

В настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается 2006 проблемных домов, где были задействованы средства граждан, сообщает портал правительства Курганской области.
Такие цифры привел на совещании с главами муниципальных образований Курганской области глава Минстроя Владимир Якушев.
Министр напомнил, что в июле 2018 года в соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве были ужесточены требования к девелоперам. А также введено банковское сопровождение их деятельности.
С 1 июля этого года для девелоперов вводится норма проектного финансирования, исключающая привлечение денег граждан напрямую. Теперь это будет происходить только через эксроу-счета. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Само же строительство будет непосредственно обеспечиваться банковскими кредитами.
Сообщается, что в ходе своего визита в Курганскую область, глава Минстроя анонсировал реализацию федерального проекта «Чистая вода» в Зауралье. Этот проект входит в состав национального проекта «Экология».
Фото: vesty.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Обманутые дольщики требуют приостановления выплат по ипотеке
Дольщики могут требовать компенсацию за аренду жилья
Обманутые дольщики Подмосковья получат 4 тысячи квартир
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
"Уважение героям!" - написало в своем обращении к народу венгерское правительство.
Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.