Бесплатную землю получили 24 тыс. многодетных семей Подмосковья

В Московской области уже свыше 23,6 тысячи многодетных семей обеспечены земельными участками, сообщает портал правительства Московской области. Всего около 37,9 тысячи семей стоят на учете на получение участка.

Отмечается, что более половины многодетных семей в Подмосковье, стоящих на учете на получение земельного участка, уже их получили.

В настоящее время в регионе проживает более 75 тысяч многодетных семей. Право на получение бесплатного земельного участка для многодетных семей установлено Земельным кодексом РФ в 2011 году. Порядок предоставления участка устанавливается региональным законодательством.

В сообщении уточняется, что для получения участка необходимо заполнить заявление региональном портале госуслуг или обратиться в местную администрацию.

В подмосковном регионе такое право имеют семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории Московской области не менее 5 лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов.

Фото: instupino.ru

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