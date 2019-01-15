Минстрой России намерен увеличить тарифы на капремонт многоквартирных домов в пределах роста НДС, сообщает "Интерфакс-Недвижимость". Проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале.
Увеличение тарифов коснётся уже заключённых до 1 января 2019 года контрактов на капремонт общего имущества домов. Такая возможность предусмотрена проектом постановления Минстроя.
В постановлении указывается, что увеличение тарифа не должно превысить пределов роста НДС, ставка которого с начала 2019 года повысилась с 18% до 20%.
Согласно проекту, рост стоимости контракта возможен, только если увеличенный размер ставки НДС не был предусмотрен договором о проведении капремонта.
Изменение цены заключённого до 1 января 2019 года договора о проведении капремонта допускается до 1 октября 2019 года "по соглашению сторон" "в пределах увеличения ставки НДС в отношении работ, услуг, приёмка которых осуществляется после 1 января 2019 года", отмечено в постановлении.
Напомним, что с 1 января 2019 года в России начали действовать новые ставки НДС. В соответствии с подписанным президентом РФ в августе 2018 года законом, они увеличились с 18% до 20%.
При этом документ предусматривает сохранение льготной ставки в размере 10% НДС для товаров социального назначения. А также НДС в размере 0% для внутренних межрегиональных авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток.
Фото: dubkin. info
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