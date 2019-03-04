Москва, Петербург и Химки лидируют по стоимости двухкомнатных квартир

Лидером по стоимости двухкомнатных квартир является Москва со средней ценой 12,2 млн руб., сообщает РБК. На втором месте — Санкт-Петербург со стоимостью 7,9 млн руб., а на третьем — подмосковные Химки, где двушка стоит в среднем 7 млн руб.
Как отмечают эксперты, четвертое место в рейтинге самых дорогих городов России по стоимости двухкомнатных квартир занимает Сочи (6,8 млн руб.). Пятое — Балашиха (5,1 млн руб.).
Дешевле всего стоят двушки в Магнитогорске. В этом городе они продаются в среднем за 1,6 млн руб. На втором месте по бюджетности такого жилья стоит Нижний Тагил, где двушку можно приобрести за 1,75 млн руб. Третье место — у Новокузнецка (1,77 млн руб.).
На четвертой строчке разместился Курган со стоимостью двухкомнатной квартиры 1,8 млн руб. Замыкает пятерку лидеров Волжский, там двушка обойдется в среднем в 1,9 млн рублей.
Как утверждают аналитики, быстрее всего накопить на жилье в новостройке можно в северных регионах России — Республике Коми, Мурманской области, Якутии. А также Ямало-Ненецком АО и Тюменской области.
Фото: lenta.ru
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