Бесплатную парковку в Москве подарят водителям на 8 и 9 марта﻿﻿

Парковка в столице станет бесплатной в мартовские праздники, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

По информации пресс-службы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", 8 и 9 марта оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.

В пятницу и субботу москвичи и гости столицы смогут оставить автомобиль рядом с праздничными площадками. Причем этом бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог.

В воскресенье, 10-го марта парковки на улицах столицы будут работать в режиме обычного воскресного дня.

Оплачивать парковку придется только на 237 наиболее загруженных улицах города, где с 15 декабря действует максимальный тариф.

Большой загруженности дорог в праздничные дни не ожидается. По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, интенсивность движения транспорта в праздничные дни как правило снижается. Дело в том, что многие горожане уезжают в этом время за город.

Фото: gazeta.ru

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