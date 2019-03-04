Власти Подмосковья снесут двадцать "недостроев" за полгода﻿﻿

Снос 20-ти объектов незавершенного строительства проведут в Московской области в первом полугодии 2019 года, информирует "Интерфакс". Демонтаж нежилых зданий и многоквартирных домов будет произведен в городских округах Солнечногорск и Балашиха. А также в Пушкинском и Сергиево-Посадском районах.

Отмечается, что работа по выявлению и сносу аварийных построек и объектов незавершённого строительства на территории Подмосковья ведется с конца 2017 года.

По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, в 2018 году был демонтирован 41 объект, еще 76 зданий были достроены.

В текущем году работы по ликвидации аварийных зданий в Московской области начались ещё в январе. Территория после сноса облагораживается и снова вводится в оборот. На ней могут обустроить парковочные места или детскую площадку, подчеркнул министр.

В Подмосковье составлен перечень самовольных, брошенных, аварийных и недостроенных объектов, которые портят облик населенных пунктов и угрожают безопасности жителей региона.

Фото: inzhukovskiy. ru

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