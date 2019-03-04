Власти Подмосковья снесут двадцать "недостроев" за полгода﻿﻿

Снос 20-ти объектов незавершенного строительства проведут в Московской области в первом полугодии 2019 года, информирует "Интерфакс". Демонтаж нежилых зданий и многоквартирных домов будет произведен в городских округах Солнечногорск и Балашиха. А также в Пушкинском и Сергиево-Посадском районах.
Отмечается, что работа по выявлению и сносу аварийных построек и объектов незавершённого строительства на территории Подмосковья ведется с конца 2017 года.
По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, в 2018 году был демонтирован 41 объект, еще 76 зданий были достроены.
В текущем году работы по ликвидации аварийных зданий в Московской области начались ещё в январе. Территория после сноса облагораживается и снова вводится в оборот. На ней могут обустроить парковочные места или детскую площадку, подчеркнул министр.
В Подмосковье составлен перечень самовольных, брошенных, аварийных и недостроенных объектов, которые портят облик населенных пунктов и угрожают безопасности жителей региона.
Фото: inzhukovskiy. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Частный самолет упал на дом в Подмосковье
Минимальная аренда таунхаусов в Подмосковье снизилась до 30 тыс. руб. в месяц
Дача и участок в 43 сотки в Подмосковье продаются за 130 тыс. рублей
|Спрос на загородную "вторичку" в Подмосковье упал на треть
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Россия и Китай наложили вето на подготовленную США резолюцию в СБ ООН по Венесуэле. Двойное вето от этих стран - это нечастая история в противостоянии Западу.
"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.
Президент Белоруссии поддержал идею создания общей российско-белорусской валюты с эмиссионным центром в Российской Федерации.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.