По фактам самостроя в Москве возбуждено 10 уголовных дел﻿

Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 уголовных дел по самострою, пишет "Российская газета". В разных округах мегаполиса самостроем оказались торговые павильоны и один из хостелов.
Столичная мэрия передала в надзорный орган информацию о незаконном строительстве на участках, принадлежащих городу. По итогам прокурорских проверок уголовные дела возбуждались по статьям УК РФ "Самоуправство" и "Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием".
Один из вопиющих фактов удалось вскрыть в Пресненском районе. В самом центре столичного мегаполиса возвели нелегальный хостел. В одном из наиболее густонаселенных окраин города — в районе Теплый Стан бизнесмены вместо обычного павильона возвели небольшой ТЦ на 1 000 квадратных метров и сдавали там площади в аренду другим коммерсантам.
Ущерб городу превысил 6 миллионов рублей. Помимо этого, прокуратура также инициировала и административные расследования по другим случаям самовольного строительства.
Напомним, что Москва начала масштабную борьбу с самостроем в 2016 году. От незаконно установленных палаток, торговых центров и ларьков с шаурмой были очищены все центральные площади города. Также был снесен огромный объем самостроя в охранных зонах метрополитена и газового хозяйства столицы.
Фото: tass. ru
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