Посуточная аренда в городах России втрое выгоднее долгосрочной﻿﻿

Самый популярный формат среди туристов, командировочных и курортников — краткосрочная, или посуточная, аренда квартир, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР". Такие квартиры успешно конкурируют с номерами отелей по цене.

Для владельцев жилья это способ хорошо заработать на своей недвижимости. Эксперты подсчитали разницу в доходах собственников от обычной и посуточной аренды в 69 городах российской Федерации.

Наибольшая разница оказалась в Новокузнецке. В этом городе посуточная сдача квартиры приносит в 5,8 раза больше дохода, чем обычная.

Большой разрыв также и в Волжском (4,9 раза), а также Махачкале (4,7 раза), Омске (4,4 раза) и Ижевске (4,3 раза).

Меньше всего отличается выручка от разных видов аренды на курортах и в крупных деловых и туристических центрах страны. Там долгосрочная аренда так высока, что по цене приближается к краткосрочной.

В частности, в Симферополе эта разница составляет всего 1,6 раза, в Сочи — 1,8 раза, в Севастополе — 1,9, Екатеринбурге и Казани — 2,5.

В Санкт-Петербурге и в Москве разрыв между посуточной и долгосрочной арендой составляет 2,1 раза.

Как отмечают эксперты, средняя ставка долгосрочной аренды по всем городам составила 15 804 руб./мес. Краткосрочная — 1587 руб./сутки. В среднем ставка посуточной аренды по России дороже ставки обычной аренды ровно в 3 раза.

Фото: gazeta.a42.ru

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