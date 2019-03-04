Москва возглавила список европейских мегаполисов с наиболее крупными бизнес-центрами, говорится в исследовании компании CBRE. Наибольшим по площади офисным комплексом оказалась Башня Федерации в Деловом центре Москва-Сити.
Общая арендуемая офисная площадь двух башен бизнес-центра на Красной Пресне, расположенных на едином стилобате, составляет более 200 тыс. кв.м.
Объём предложения офисов в Башне Федерации составляет около 1% от всего объема предложения офисных центров класса А и B в столичном мегаполисе. Он сопоставим с объемом предложения качественных офисов в таких региональных городах, как Ростов-на-Дону и Воронеж. В двух башнях располагаются офисы крупных российских и международных компаний.
Второе место в европейском рейтинге занимает бизнес-центр Cœur Défense. Он расположен в знаменитом деловом районе Парижа — La Défense. Арендуемая офисная площадь этого бизнес-центра составляет 177,7 тыс. "квадратов".
На третьем месте — офисный центр Austria Campus в Вене. Общая площадь офисных помещений в этом здании равна 160 тыс. квадратных метров.
Фото: realtymax.ru
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