Мальта возглавила рейтинг стран с самым высоким ростом цен на жилье﻿

В число стран с самым стремительным ростом цен на жилье в 2018 году вошли Сингапур, Нидерланды и Чили. Но больше всего цены на жилую недвижимость в 2018 году по сравнению с предыдущим годом выросли на Мальте, сообщает РБК. Средняя стоимость квартир и домов в этом островном государстве увеличилась на 10,5%.

Об этом в ежегодном отчете сообщают аналитики Global Property Guide, которые проанализировали 45 мировых рынков недвижимости. Второе место занимает Макати — бизнес-район в Маниле, столице Филиппин. Там стоимость жилья выросла на 9,9%.

На третьем месте идут Нидерланды (+8,5%). Четвертую строчку занимает Сингапур (+7,3%).

Замыкает пятерку лидеров Чили. В этой стране жилая недвижимость подорожала на 6,9%.

Российская Федерация заняла в списке 21-е место, продемонстрировав заметное улучшение: рост на 1% после прошлогоднего падения цен на 5,5%. Украина оказалась в конце списка, хотя также улучшила ситуацию после снижения цен на 8% в 2017 году.

Фото: inosmi.ru

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