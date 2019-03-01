Жители регионов жалуются на случаи двойных платежек за вывоз мусора﻿

Генпрокуратура проверит сведения о фактах двойной оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов, сообщает "Интерфакс". "Единая Россия" передала в Генпрокуратуру данные о случаях двойных платежек в регионах.

По словам координатора партийного проекта "Чистая страна", председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, поступило уже более 100 сообщений от граждан с жалобами на то, что управляющие компании выставляют двойной счет за вывоз мусора. Они получают квитанции за услуги ЖКХ и от управляющей компании, и от регионального оператора за обращение с отходами.

Пакет документов подготовлен и передан на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой организовать проверки в субъектах РФ. Депутат отметил, что нарушения в квитанциях за январь 2019 выявлены в целом ряде регионов. В частности, в Волгоградской, Костромской, Вологодской и некоторых других областях.

"Так, например, Новгородская область перешла на новую систему с 1 мая 2018 года, а двойная оплата за услуги по обращению с ТКО взимается до сих пор", — заметил Бурматов.

Фото: gorobzor.ru

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