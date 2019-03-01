Владелец частного дома, на который упал летательный аппарат, может получить выплаты от своего страховщика, если дом был застрахован, сообщает РИА Новости. Также они могут обратиться за компенсацией к владельцу самолета.
По словам директора департамента имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрея Знаменского, актуальность темы подтвердил недавний случай, когда легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья. Пассажиры самолета погибли. На самом месте падения никто не пострадал.
Как пояснил Знаменский, с юридической точки зрения, падение летательного аппарата — это отдельный риск. Но он попадает под действие программы страхования жилья.
При этом самолет должен иметь обязательную страховку. То есть страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства.
В дальнейшем производится выплата, вплоть до полной страховой суммы, если дом будет признан уничтоженным или его ремонт нецелесообразен, подчеркнул эксперт.
В ситуации, когда вред причиняется источником повышенной опасности, как самолёт или автомобиль, предусматриваются разные варианты компенсации. Но страховаться выгоднее.
"Что касается метеоритов и всего остального, тут только страховка своего собственного жилья поможет", — подчеркнул Знаменский.
Фото: volgograd.kp.ru
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