Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил создать в России госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места, сообщает «РИА Новости». Парламентарий уверен, что семьям нужно предоставлять на эти цели до 500 тыс. рублей.
Депутат считает целесообразным создание отдельной государственной программы, в которой будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимость от 200 до 500 тыс. рублей на приобретение парковочного места. Размер субсидии будет зависеть от субъекта, в котором проживают российские граждане.
Василий Власов отметил, что программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" сейчас пользуются большой популярностью у граждан России. Но купив машину, семья часто не может позволить себе парковочное место.
Напомним, с 1 марта возобновились программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Общий их бюджет в 2019 году составит 3 млрд руб.
Фото: m24.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Если не хватило денег на квартиру, вложи в машиноместо или кладовку
Москва будет зарабатывать на парковках 5 млрд рублей в год
Скорость и парковка - главные беды автовладельцев
Кто искажает правду о платных парковках Москвы
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
В Сети обсуждают видеоролик, на котором Петр Порошенко сорвал в девушки шапку, находясь с визитом в Запорожье.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.