Семьям будут выделять деньги на парковочные места﻿

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил создать в России госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места, сообщает «РИА Новости». Парламентарий уверен, что семьям нужно предоставлять на эти цели до 500 тыс. рублей.

Депутат считает целесообразным создание отдельной государственной программы, в которой будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимость от 200 до 500 тыс. рублей на приобретение парковочного места. Размер субсидии будет зависеть от субъекта, в котором проживают российские граждане.

Василий Власов отметил, что программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" сейчас пользуются большой популярностью у граждан России. Но купив машину, семья часто не может позволить себе парковочное место.

Напомним, с 1 марта возобновились программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Общий их бюджет в 2019 году составит 3 млрд руб.

Фото: m24.ru

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