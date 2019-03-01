Мосводоканал готовит город к паводкам

На столичных гидросооружениях проводится обследование подводной части несущих конструкций на объектах Мосводоканала перед началом половодья, информирует "Интерфакс".
По словам директора технической диагностики АО "Мосводоканал" Виталия Ханина, проверка проводится в плановом порядке. В настоящее время проводится исследование силами специализированной водолазной службы. Проверки приурочены к подходящим паводкам.
"Сейчас все подобные сооружения проводят проверку на предмет исправности и готовности к этому периоду", — отметил чиновник.
Также было отмечено, что подобная проверка затрагивает как состояние несущих конструкций крупных сооружений, как станции водоподготовки, так и остальных городских объектов. В частности, дюкерных переходов и аварийных пропусков.
На данный момент в ходе текущей диагностики неисправностей не выявлено. Никаких проблем с водоснабжением и водоотведением не ожидается.
На этой неделе сообщалось, что, бывший прокурор Москвы Владимир Чуриков назначен заместителем гендиректора АО "Мосводоканал".
Фото: alex-avr2.livejournal.com
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