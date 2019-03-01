Новым жильцам откроют дом Скрипаля в Солсбери﻿

Дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, в Солсбери очищен, информирует РИА Новости. Сразу после ремонта он будет открыт для заселения новых жильцов.

Сообщается, что все работы по очистке дома от химических загрязнений окончены. По времени они заняли 13 тысяч часов. Здание уже передали властям графства Уилтшир. Дом стал последней из 12 зон, признанных безопасными после мартовского инцидента.

СМИ отмечают, что британские власти сотрудничают с владельцем недвижимости, советом графства Уилтшир и другими партнерами, чтобы обеспечить полное восстановление дома.

Ранее сообщалось, что в Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это спровоцировало крупный международный скандал. В настоящее время все районы, связанные с отравлением Скрипалей в Солсбери и еще двух человек в Эймсбери, открыты.

Отмечается также, что дом не станет туристической достопримечательностью. Он будет использоваться как обычное жилье.

Фото: vedomosti.ru

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