Бездомным Петербурга предоставят по 6 кв. метров жилья﻿﻿

Петербургские депутаты предложили предоставить жилье бездомным, вставшим на учет в органах соцзащиты, сообщает РИА Новости. Помимо этого планируется расширить список случаев оказания им паллиативной помощи.
Соответствующие поправки в закон о специализированном жилищном фонде и в Социальный кодекс Петербурга поддержал комитет по законодательству.
Согласно законодательной новелле, лицам без определенного места жительства, которые встали на учет в органах социальной защиты населения, будут предоставляться жилые помещения площадью не менее 6 кв. метров на человека.
Помимо этого, депутаты выступили за расширение перечня случаев, когда бездомным будет бесплатно оказываться паллиативная помощь. Уточняется, что этот список предложено дополнят "разновидностями буллезного эпидермолиза и муковисцидоза", которыми бездомные часто страдают", говорится в документе.
По оценке общественных организаций, реальное число бездомных в Петербурге приближается к 50 тыс. человек.
Фото: novayagazeta-ug.ru
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