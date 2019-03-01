Вспышка кори среди московских строителей побудила власти провести вакцинацию﻿

Среди столичных строителей зафиксированы участившиеся случаи заболевания корью, информирует портал правительства Москвы. Мосгосстройнадзор рекомендует руководителям строительных организаций провести срочную вакцинацию рабочих.
В последнее время на московских стройках были зарегистрированы массовые случаи регистрации заболевания кори среди рабочих, задействованных на объектах капитального строительства и реконструкции города Москвы, говорится в сообщении.
В связи с этим по мнению контролирующих органов, необходимо провести вакцинацию, которая гарантирует защиту от заболевания корью.
Как подчеркнули в Мосгосстройнадзоре, руководители строительных структур должны организовать профилактические прививки против кори.
Отмечается, что во всей России заболеваемость корью с конца прошлого года выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Роспотребнадзора, количество заболевших в декабре прошлого — январе текущего года составляет 2 538 человек против 725 человек за аналогичный период годом ранее.
Фото: ntv.ru
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