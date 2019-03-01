Крымскому мосту дали гарантию в сто лет﻿

Исследование конструкций Крымского моста не выявил напряжений и деформаций, превышающих расчетные. Гарантия надежности сооружения — минимум 100 лет, информирует РИА Новости.
Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения Мост соответствует всем параметрам, заложенным проектом со столетней гарантией.
Отмечается, что данные о состоянии конструкции собирает множество всевозможных устройств, в числе которых тензометры, акселерометры, датчики GNSS и инклинометры. Собранная информация поступает в Центр управления производством Крымского моста. Там расчетные проектные значения сравниваются с фактическими.
Как отмечают эксперты, регулярное наблюдение ведется за состоянием опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок.
Крымский мост был спроектирован с учетом сложных климатических условий в Керченском проливе. В связи с этим был создан конструктив с повышенным запасом прочности. В частности, автодорожную арку высотой 45 метров оборудовали специальными устройствами для снижения ветровой нагрузки.
Метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста контролируют семь метеостанций. Три из них — на арке.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров.
Фото: top. war.ru
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