Крымскому мосту дали гарантию в сто лет﻿

Исследование конструкций Крымского моста не выявил напряжений и деформаций, превышающих расчетные. Гарантия надежности сооружения — минимум 100 лет, информирует РИА Новости.

Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения Мост соответствует всем параметрам, заложенным проектом со столетней гарантией.

Отмечается, что данные о состоянии конструкции собирает множество всевозможных устройств, в числе которых тензометры, акселерометры, датчики GNSS и инклинометры. Собранная информация поступает в Центр управления производством Крымского моста. Там расчетные проектные значения сравниваются с фактическими.

Как отмечают эксперты, регулярное наблюдение ведется за состоянием опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок.

Крымский мост был спроектирован с учетом сложных климатических условий в Керченском проливе. В связи с этим был создан конструктив с повышенным запасом прочности. В частности, автодорожную арку высотой 45 метров оборудовали специальными устройствами для снижения ветровой нагрузки.

Метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста контролируют семь метеостанций. Три из них — на арке.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров.

Фото: top. war.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

На Украине считают, что Крымский мост ненадежен и опасен

Крымский курорт Саки выведут на мировой уровень﻿

Крымский мост подготовили к зиме﻿﻿