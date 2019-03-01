Мошенники-риелторы стали навязывать свои услуги по "программе реновации"﻿

В Москве участились мошеннические действия риелторов, которые навязывают свои услуги по "программе реновации", информирует портал правительства Москвы.

Отмечается, что недобросовестные риелторы из частных агентств недвижимости под вывеской консультаций по программе реновации пытаются навязать гражданам свои услуги. Мошенники пытаются "заработать" на программе реновации жилья, тем самым наживаясь на некомпетентности людей.

В ведомстве отметили, что с начала 2019 года на "горячую линию" Стройкомплекса поступило почти 3 тысячи обращений от горожан по вопросам реновации. Специалистам удалось за это время рассмотреть почти 3,8 тысяч вопросов.

Столичные власти напоминают, что специалисты контакт-центра городского Стройкомплекса владеют официальной информацией и могут решать вопросы горожан гораздо эффективнее частных структур, пользующихся информацией из интернета.

По словам члена общественного штаба по контролю над реализацией программы реновации Сергея Ладочкина, уже известны случаи, когда появились некие мошенники, вымогающие деньги у жителей — участников программы реновации. Они берут деньги за консультации, за якобы юридическую помощь. Или даже помощь в "лучшем" подборе жилья в новых домах под переселение.

Фото: svpressa. ru

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