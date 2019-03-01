Небоскреб-мост построят в китайском городе Чунцин﻿

В китайском городе Чунцин завершается возведение горизонтального небоскреба под названием Crystal, который станет частью комплекса Raffles City Chonqing, сообщает РБК. Этот уникальный проект пока единственный во всем мире.
Здание необычно своей концепцией. Уникальное сооружение представляет собой огромный крытый мост, который лежит на крышах четырех высотных башен.
Длина небоскреба-моста составляет 250 м. Здесь планируется разместить бассейн с видом на город. А также на самую высокую смотровую площадку в Китае. Помимо этого здесь будут расположены рестораны и висячие сады. В ночное время суток Crystal будет превращаться в луч и освещать небо световым шоу.
Комплекс состоит из восьми башен, соединенных вверху конструкцией. Четыре из восьми башен несколько изогнуты. Сходство с парусами не случайно. Архитектор проекта Моше Сафди вдохновился древними преданиями о рыбаках и их лодках.
В комплексе Raffles City Chongqing появится торговый центр площадью 230 тыс. кв.м, 1,4 тыс. апартаментов, отель и офисные помещения площадью 160 тыс. кв.м.
2018 год стал рекордным в мире по числу построенных супервысоких зданий. При этом более половины из них было возведено в Китае.
Фото: mlyn.by
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