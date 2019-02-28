Минстрой отказался послаблять правила долевого строительства в Крыму и Севастополе

Министерство строительства и ЖКХ РФ не станет делать послаблений для застройщиков, работающих в Крыму и Севастополе, сообщает РИА Недвижимость. Это касается новых правил строительства жилья с использованием эксроу-счетов.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, в Крыму есть свои вопросы, носящие как объективные, так и субъективные причины.

"На данный момент мы не планируем отдельных послаблений этому региону", — подчеркнул министр.

Напомним, что осенью прошлого года Минстрой России заявлял о том, что собирается исключить Крым из правил, вступивших в силу с 1 июля 2018 года.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства дольщиков, будут обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Правда, за исключением тех, чьи проекты будут соответствовать критериям Минстроя.

По новым правилам, денежные средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет. Девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. Они будут строить на банковские кредиты.

Фото: profi-forex.org

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