Подмосковные власти пытаются привлечь компании из регионов льготной арендой

Власти Московской области компенсируют аренду офисов переезжающим в область компаниям, сообщает "РИА Недвижимость". Льгота будет действовать в течение трех лет. Она распространится преимущественно на якорных арендаторов.

Однако компенсации получат лишь те организации, чьи платежи по НДФЛ будут выше средних значений для Московской области. Причем арендовать компании должны большие помещения класса А. По словам министра инвестиций и инноваций области Михаила Ана, речь идет о компенсации половины стоимости офисной аренды.

Отмечается, что арендаторы смогут получать подобную компенсацию в течение трех лет после переезда. Подобная льгота распространится в основном на якорных арендаторов. Возможность аналогичной компенсации прорабатывается в настоящее время для гостиничных операторов.

Ранее сообщалось, что подмосковные власти освободили от налога покупателей офисов в новых бизнес-центрах. Льгота распространяется на организации, приобретающие помещения дороже 50 млн рублей.

Фото: mosreg.ru

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