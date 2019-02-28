Губернатор Севастополя попросил ускорить открытие трассы "Таврида"﻿

В Минэкономразвития РФ обратится губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников с предложением рассмотреть возможность ускорения строительства и ввода в эксплуатацию последнего, 8-го участка, трассы "Таврида", информирует "Интерфакс".

По словам губернатора, это необходимо для того, чтобы сдать его одновременно с 7-м участком до конца 2020 года.

"Сроки строительства 8-го участка, которые предлагает министерство экономического развития — 2021 год. Меня, как руководителя города, это не устраивает. Я неоднократно говорил, что они должны сдаваться вместе в 2020 году", — подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Сообщается, что работы на 7-м участке трассы "Таврида" выполнены на 41%, на объекте работает около 100 единиц техники и более 250 сотрудников.

"Таврида" строится за счет средств Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

Магистраль пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

При строительстве севастопольского участка "Тавриды" применяется усовершенствованный тип верхнего слоя асфальтобетонного покрытия суперпейв с повышенными прочностными характеристиками.

Фото: iz.ru

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