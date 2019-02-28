Диспетчерские службы ЖКХ переведут на аварийный стандарт﻿

Аварийный стандарт утверждает новый порядок работы аварийно-диспетчерских служб (АДС) при приеме заявок. А также уточняет новые правила работы сотрудников на выезде, информирует ТАСС. Также вводится определенный временной регламент при ликвидации аварийных ситуаций.

С 1-го марта управляющие организации и товарищества собственников недвижимости (ТСН) будут обязаны устранить засор мусоропровода или канализации в течение двух часов после подачи заявки в дневное время.

В случае возникновения непредвиденных проблем в системах водо-, электро- и теплоснабжения на предотвращение развития аварии работникам АДС дается 30 минут. На ее полную ликвидацию — не более трех дней. Отмечается, что ранее четких сроков устранения аварийной ситуации предусмотрено не было.

Помимо этого, изменятся требования и к самим работникам аварийных служб. Теперь им нужно будет носить опознавательный знак — бейдж или нашивку со своим именем и названием управляющей организации. Также их обяжут надевать бахилы при входе в квартиру и соблюдать требования в отношении уровня шума.

Мастер будет составлять акт и отправлять в общую систему ГИС ЖКХ фотографию по факту выполненных работ.

Работа диспетчеров, принимающих заявки, будет строго регламентирована. Клиент будет ожидать ответа не более 5 минут. Диспетчер будет обязан перезвонить через 10 минут с отчетом о принятых мерах.

По новым стандартам сократится время приема обращений и устранения аварий. Также жителям не придется долго выяснять, кто и по какому поводу пришел к ним домой, будь то электрик или газовщик.

Фото: burmistr.ru

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