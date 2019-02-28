Землю от прокладки метро до Троицка используют для строительства горнолыжных склонов

Два крупных горнолыжных склона планируется построить в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), информирует портал столичной мэрии. Столичные власти готовы профинансировать строительство двух горнолыжных спусков. Еще один построит инвестор.

Для возведения спортивных объектов будет использована земля от строительства линии метро от Большой кольцевой линии до Троицка.

По словам главы Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, там будет большой объем выемки. Хотя половина трассы пойдет по земле.

"Чтобы ее никуда не вывозить, не искать место, сделаем горнолыжный холм", — подчеркнул чиновник.

По его словам, московские власти профинансируют строительство двух спусков, еще один для занятий экстремальными видами спорта построит инвестор.

Ранее сообщалось, что новая линия метро, которая пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка, будет построена к началу 2023 года. Протяженность ветки составит около 30 км. Эта линия станет самой длинной из строящихся радиальных линий метро в Москве.

Фото: msmap. ru

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