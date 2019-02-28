Трамвайный мост соединит столичные районы Чертаново и Бирюлево﻿

Для новой трамвайной линии через районы Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное построят эстакаду, информирует портал столичной мэрии. На эстакаде будет расположена трамвайная остановка "Покровское" с длиной платформы около 75 метров.

Параллельно трамвайным путям по эстакаде пройдет автомобильная дорога. Как сообщили в Москомархитектуре, эстакада позволит обеспечить движение трамвая через железнодорожные пути Курского направления. А также поток автотранспорта по улице Подольских Курсантов.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, из-за особенностей участка застройки, пассажиры смогут попасть на остановку только по лестницам. Или воспользовавшись лифтами в башнях.

Новая трамвайная линия улучшит транспортное обслуживание жителей близлежащих районов, которые смогут быстрее добраться до метро, отметил чиновник.

Общая протяженность многопролетной эстакады составит около 1 тыс. м. Лестничные сходы запроектированы в виде двух башен. Их фасады будут отделаны панелями в сером и голубом цветах.

Фото: msk.mr7.ru

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