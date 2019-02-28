В Лондоне арестованы два особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, пишет "Коммерсант". Обеспечительные меры на это и другое имущество, которое оценивается в £50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры Фирташа не смогли вернуть кредиты на сумму 2,5 млрд руб.
Сообщается, что представители ВТБ подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса в поддержку решения окружного суда кипрского Лимасола. Последний ранее принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества бизнесмена Дмитрия Фирташа.
В первую очередь речь идет о двух элитных особняках в центре Лондона, отмечает издание. Один из них пятиэтажный особняк площадью свыше 1,5 тысяч квадратных метров в Найтсбридже рядом с Гайд-парком.
Второй арестованный особняк площадью около 2,6 тысячи квадратных метров — часть закрытой в 1934 году станции лондонского метро "Бромптон-роуд". Известно, что перед второй мировой войной здание продали Министерству обороны Великобритании. До 1950-х годов оно служило пунктом ПВО.
Помимо этого, суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film и обязал его раскрыть ВТБ данные о всех активах, на которые можно обратить взыскание.
Фото: kommersant.ru
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