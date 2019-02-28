Финские власти жестко ограничили покупку недвижимости иностранцами﻿

Парламент Финляндии одобрил законопроект, регулирующий приобретение собственности на территории Финляндии, в том числе ее покупку иностранцами не из ЕС, информирует ТАСС.

Сообщается, что парламент одобрил новое регулирование в области использования территорий и владения собственностью. К этому относятся процедуры получения разрешений при приобретении собственности лицами вне пределов ЕС и Европейской экономической зоны.

Законом обозначен также приоритет государства при покупке собственности вблизи территорий, имеющих стратегическое значение.

Отмечается, что до последнего времени финское законодательство не ограничивало приобретение земли иностранцами на территории страны.

Ранее сообщалось, что финская полиция безопасности обеспокоена приобретением собственности в Финляндии гражданами иностранных государств. В том числе россиянами.

Вопрос приобретения представителями России участков земли в Финляндии, особенно у границы или вблизи военных баз, неоднократно обсуждался властями страны и средствами массовой информации.

Фото: prian.ru

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