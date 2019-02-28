В Москве отреставрировали фасады бывшего доходного дома купца Кузьмы Колупаева, расположенного на Лесной улице в ЦАО, информирует портал столичной мэрии.
В настоящее время здание внешне выглядит так же, как и в начале XX века году. Тогда здесь располагалась подпольная типография Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), в которой печатали газету "Рабочий".
Отмечается, что речь идет о здании современного музея "Подпольная типография 1905-1906 годов". Сейчас это один из филиалов Государственного центрального музея современной истории России.
История гласит, что в качестве прикрытия для подпольной типографии на первом этаже здания доходного дома купца Кузьмы Колупаева был открыт магазин "Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе".
Как сообщили в Департаменте культурного наследия Москвы, ремонтные работы заняли пять месяцев. Реставраторы восстановили кирпичную кладку, устранили трещины в стенах, заделали швы специальным известковым раствором, усилили металлическую конструкцию балкона и установили кованые навесы крылец. По архивным фотографиям на крыше были воссозданы пинакли.
Фото: mos. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Реставрация дворца в усадьбе Останкино начнется в следующем году
Реставрация "Шалаша Ленина" обойдется в 1,5 млн
|Реставрация Нижегородского кремля почти завершена
|ИноСМИ: реставрация Большого театра не была гладкой
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка, и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
Водитель намеренно въехал в свору собак, заснял это на видео и выложил запись в интернет.
Каким видится развитие отношений с Россией со стороны белорусского бизнеса, "Правде.Ру" рассказал член Президентского совета по развитию предпринимательства Белоруссии Ярослав Романчук.