В Москве восстановили здание нелегальной типографии РСДРП﻿

В Москве отреставрировали фасады бывшего доходного дома купца Кузьмы Колупаева, расположенного на Лесной улице в ЦАО, информирует портал столичной мэрии.

В настоящее время здание внешне выглядит так же, как и в начале XX века году. Тогда здесь располагалась подпольная типография Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), в которой печатали газету "Рабочий".

Отмечается, что речь идет о здании современного музея "Подпольная типография 1905-1906 годов". Сейчас это один из филиалов Государственного центрального музея современной истории России.

История гласит, что в качестве прикрытия для подпольной типографии на первом этаже здания доходного дома купца Кузьмы Колупаева был открыт магазин "Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе".

Как сообщили в Департаменте культурного наследия Москвы, ремонтные работы заняли пять месяцев. Реставраторы восстановили кирпичную кладку, устранили трещины в стенах, заделали швы специальным известковым раствором, усилили металлическую конструкцию балкона и установили кованые навесы крылец. По архивным фотографиям на крыше были воссозданы пинакли.

Фото: mos. ru

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